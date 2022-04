Vertalers vertellen over hun vak: "Het achtervolgt je dag en nacht"

Het evenement Vertalersgeluk wordt in de Leeuwarder Westerkerk georganiseerd in het kader van de Europese literatuurprijs, die deze zomer wordt uitgereikt.

De organisatie ligt in handen van Explore the North, de Europese Literatuurprijs, het Nederlands Letterenfonds, Tresoar, boekhandel Van der Velde en Leeuwarden UNESCO City of Literature.

Onmisbaar, maar onzichtbaar

Het geeft een podium aan de 'onmisbare maar vaak onzichtbare schakels' in het boekenvak, zo wordt er gezegd. Want als geen ander moet een vertaler een tekst begrijpen, om die in een andere taal opnieuw te schrijven.

Dat het vertalen een hele literaire speurtocht kan zijn, daar kan Martsje de Jong uit Beetgum zich wel in vinden. "Ik zeg altijd: je kunt 'fertale' en 'oersette'. Als je vertaalt dan zeg je één op één: dit staat er. Maar als 'oersetter' moet het ook kloppen, het moet mooi Fries zijn en je moet soms Friese woorden bedenken die niet bestaan."