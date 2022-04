Dit is wat de nieuwe voorzitter van de Friese Milieu Federatie met Fryslân wil

Dan gaat het om kleine zaken zoals het lichten van tegels in de tuintjes van mensen, de aandacht van de provincie voor de natuur bij de aanleg van de Centrale As, een fonds voor natuurinclusieve pachtboeren en het gesprek dat gaande is over de toekomst van het veenweidegebied.

Doen wat kan

Beiden zien wel dat er nog een heel grote opdracht ligt voor de toekomst. En de zorg daarover is groot. "Het lijkt soms dat mensen door alle crisissen van nu, zoals corona en Oekraïne, niet willen beseffen wat er op ons af komt", zegt Revier.