EK judo moet voor Natascha Ausma stapje in richting van Olympische Spelen worden

De vraag of ze nog op een roze wolk leeft, lacht Natascha Ausma weg. "Doel je op de bronzen medaille die in in Turkije haalde? Nou, niet bepaald. Ben blij met de medaille, maar moet snel vooruitkijken."

Een knappe prestatie van Ausma was het wel, de derde plaats op de Grand Slam in het Turkse Antalya begin deze maand. Veel tijd om daarvan na te genieten was er echter niet. Want zondag wacht voor haar alweer het volgende grote toernooi: het Europees kampioenschap in Sofia, Bulgarije.