Betonverharding voor controversieel Koekoekspaad bij Feanwâlden

Een ingediende motie van Gemeentebelangen werd aangenomen. De partij stelde eerder al verschillende vragen over de situatie.

Tijdelijke oplossing

Een tijdelijke oplossing voor het afgekeurde fietspad zorgde voor veel vragen. Deze tijdelijke oplossing was het losfrezen en vervolgens walsen van het asfalt. In de meeste gevallen plakt het losse asfalt dan weer aaneen, maar bij het Koekoekspaad was het daar te droog voor.

Het was een doorn in het oog voor horecazaak 't Dûke Lûk, dat normaliter veel klanten via het pad krijgt. De laatste tijd was er veel commotie over de slechte begaanbaarheid van het populaire pad ontstaan.

Eigenaar Riek Everts van 't Dûke Lûk twee weken geleden over het probleem: