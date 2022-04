Nergens zoveel kinderen onder jeugdbescherming als in Fryslân

Landelijk is het aantal kinderen onder jeugdbescherming bijna één procent. Dat wil zeggen dat de rechter onder dwang een maatregel oplegt wanneer vrijwillige hulp niet (meer) werkt en de ontwikkeling van een kind in gevaar lijkt te komen.

Daling in andere regio's

Vorig jaar stond Fryslân nog op de vijfde plaats en hadden onder andere Zuid-Limburg en Midden-Holland een groter aandeel. In Fryslân is het relatieve aandeel gegroeid; vorig jaar was het aandeel nog 1,29%. Dat terwijl in de andere al genoemde regio's net een daling heeft plaatsgevonden.

Meeste groei op Ameland

Het totaal aantal jongeren in Fryslân dat jeugdzorg krijgt, dat wil zeggen ook onder dwang, is gestegen: van 15.840 naar 17.060. Dat betekent een groei van 7,7 procent.

In bijna alle Friese gemeentes is de groei te merken. Alleen in de gemeentes Weststellingwerf, Schiermonnikoog en Vlieland is het aantal kinderen met jeugdzorg gedaald. De meeste groei was met vijftig procent op Ameland.