sc Heerenveen neemt afstand van provocatie: fans poseren met afgehakte hertenkop

Bij sc Heerenveen is boos en teleurgesteld gereageerd op het gedrag van de groep supporters die met bivakmutsen voor het stadion van Cambuur stonden. De foto is naar alle gedachten donderdag gemaakt.

"sc Heerenveen verafschuwt dit volkomen idiote gedrag en distantieert zich dan ook van deze absurde actie", schrijft de club op eigen website.

De club zegt alle beelden op te vragen en er alles aan te doen om de daders van deze acties te achterhalen om maatregelen te nemen.

Bij de politie was donderdagavond nog niets bekend over het incident.

Kopzorgen

In aanloop naar de Friese derby in december raakten supporters van Heerenveen ook al in opspraak. Toen hielden twee mensen een spandoek met de tekst "Cambuur geeft je kopzorgen" met daarbij een tekening van een hert aan een galg, omhoog bij het Leeuwarder stadion.

De tekst van dat spandoek lag gevoelig omdat Cambuurtrainer Henk de Jong vanwege een cyste in zijn hoofd thuis zit.

Derby

Afgelopen weekend hielden supporters van Cambuur bij de wedstrijd tegen PSV een spandoek met de tekst 'Dood aan DKV' omhoog op de Noordtribune. 'DKV' staat voor 'Dertig Kilometer Verderop'. Met die afkorting duiden supportersgroepen van beide clubs elkaar vaak aan.

De twee Friese clubs spelen komende zondag om 12.15 uur tegen elkaar in het Abe Lenstra Stadion.