Kinderen oefenen voor eigen Oerol in Gorredijk

Op basisschool Librije in Gorredijk wordt tussen de lessen door hard geoefend. Ze hebben geen vakantie. Er worden jingles gemaakt in de speciale muziekstudio en ergens anders leren de kinderen 'drama'. "We willen cultuur hier hooghouden. Dat doen we al een aantal jaren. Ieder jaar stellen wij een discipline centraal en verdiepen we ons erin."

Eén groot feest

De provinciale cultuurdag Meispelen wordt op 20 mei gehouden. In Gorredijk zijn ze één dag eerder. Op de school maken ze hun eigen festival geïnspireerd op Oerol, het jaarlijkse culturele festival op Terschelling.

Het moet in en om de school heen één groot feest worden, zo zegt vakdocent Wanda Ario Soeriowardojo. "Ik wil samen met de kinderen een snoepparadijs maken met snoepjes en lolly's. Net als in de film 'Sjakie en de chocoladefabriek'. Ze maken hier nu snoepjes en lolly's."