'Lacherige sfeer VI zorgt ervoor dat slachtoffers minder snel hun verhaal doen'

Derksen vertelde dat hij in zijn jonge jaren bij een bewusteloze vrouw een kaars had ingebracht. Later zwakte hij die woorden af en zei hij dat het niet om penetratie ging.

"We moeten het hier beslist weer over hebben. Ik hoor dat hij vanavond excuus gaat aanbieden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er een heel duidelijk punt wordt gemaakt. Door hem, door het televisieprogramma, door Talpa. Dit kan gewoon echt absoluut niet. Dit zijn we echt voorbij; dat er op zo'n manier over vrouwen wordt gesproken", zegt De Groot in het radioprogramma Underweis. "Dit is heel ongepast en dan druk ik mij nog netjes uit."

Omstanders

Volgens De Groot is ook vooral de reactie van de andere tafelgasten kwalijk. "Derksen zegt eerst dat hij zich rot schaamt. Als daar op in was gegaan: 'Ja, dit is ook heel erg ongepast wat je hebt gedaan. Dat hoort niet.' Dan was het een heel ander gesprek geweest."

"Maar je ziet aan de reacties van de omstanders dat het dan een soort lacherig geheel wordt waarin stoer wordt gepraat. Dat doet totaal geen recht aan de slachtoffers die dit hebben meegemaakt. Die krijgen opnieuw het idee van: zie je wel. Zo wordt er mee omgegaan. Als ik iets vertel wordt er lacherig over gedaan."

The Voice

Bij het Centrum Seksueel Geweld Fryslân krijgen ze de laatste tijd veel meer berichten en telefoontjes. Dat heeft vooral te maken met het schandaal rondom The Voice of Holland.

"Het is natuurlijk triest, maar we zijn niet zo idealistisch om te denken dat het niet zou bestaan als we ze niet horen of zien. Dus dat mensen zich meer gaan melden is heel erg fijn", zegt De Groot.

Het taboe om je uit te spreken is er volgens De Groot echter nog niet af: "Niet in de zin van dat er in Nederland al een cultuur is ontstaan waarin we afwijzen dat er over grenzen wordt gegaan. En dat heb je natuurlijk heel goed gezien bij het verhaal van Johan Derksen."