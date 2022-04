Linkse samenwerking bevalt goed in Noardeast-Fryslân

Bij de ondergetekenden van de brief zitten veel Friese PvdA'ers, zoals afdelingsvoorzitter Roelof Veldhuis, Statenlid Jaap Stalenburg, de Leeuwarder wethouder Hein de Haan en partijprominent Lutz Jacobi.

Naar alle leden luisteren

De één is kritischer op verdere samenwerking dan de ander, maar wat ze allemaal vinden, is dat de partij niet te hard van stapel moet lopen. Er is te veel polarisatie over de samenwerking binnen de partij. Daarom moet er naar alle leden geluisterd worden.

Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop is positief over hoe het nu gaat: "Wat ik kan zeggen is dat de samenwerking tussen onze fracties goed bevalt en smaakt naar meer."

Samenwerking op lokaal niveau

Op lokaal niveau wordt er al alom samengewerkt tussen beide partijen. In Fryslân gaat het dan om een partij als SAM in de gemeente Waadhoeke en in Noardeast-Fryslân om S!N, de partij waar naast sommige PvdA'ers en GroenLinks ook de SP en D66 zich bij hebben aangesloten.

Volgende het eerdere PvdA-lid Sjoerd Keizer verloopt die samenwerking prima. "De afgelopen vier jaar hebben we het heel goed gedaan. We hebben ook een geweldige campagne gehad. De eerste tien mensen hadden heel veel stemmen. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt."

"Als je echt iets wil, dan moet je samen"

Keizer denkt dat het landelijk ook kan. "Bij de manier waarop het nu gaat blijven ze allemaal wat op tien zetels zitten. Maar als je echt iets wilt, dan moet je samen. Maak er een mooie sociale volkspartij van."

"Wil je altijd in de oppositie of in de regering", gaat Keizer verder. "Je wilt toch iets bereiken met zijn allen? Je kunt het meeste bereiken als je in de regering zitten." Keizer denkt dat samenwerking tussen de partijen de kans op meeregeren vergroot.

Toch begrijpt Keizer ook wel dat leden wat aarzelen. "De PvdA is altijd een grote partij geweest. Als ze willen fuseren, moeten ze wel wat inleveren naar de anderen toe." Keizer denkt dan ook niet dat een fusie er snel zal komen. "Ze zullen wel meer samenwerken, maar ik zie het binnen twee, drie jaar niet zitten dat het tot een fusie komt."