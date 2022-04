Reade Rikus van Jitiizer: "We willen weer leven, daar zijn we flink mee bezig"

Reade Rikus is de podiumnaam van Hendrik Boonstra, maar door de jaren is hij steeds meer Reade Rikus geworden, zegt de zanger zelf. "Alleen mijn moeder noemt me nog Hendrik."

Rikus groeide op in Sint Nicolaasga. Zijn vader was alt bariton in een koor en zijn broer draaide platen van U2. Rikus ging veel naar festivals, nog voordat hij zanger werd van Jitiizer. "Ik stond vaak vooraan."

Zanger en schrijver

Rikus werd in 1998 door zijn neef gevraagd als zanger van een band. Zo begon hij ook met het schrijven van teksten. De teksten zijn gebaseerd op Fryslân en het Fries-zijn. De muziek wordt dikwijls in de oefenruimte gemaakt. "We kennen allemaal geen akkoorden en zijn helemaal autodidact."