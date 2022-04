Man (50) verdacht van verkrachting minderjarigen onder bedreiging met vuurwapen

De rechtbank stuurde de man donderdag naar het Pieter Baan Centrum (PBC) voor psychologische observatie.

"Kogel door de kop"

De man wordt ervan verdacht dat hij tussen oktober 2021 en begin januari 2022 twee jongens meer dan één keer onder bedreiging verkracht zou hebben. Hij zou gedreigd hebben een van de jongens "een kogel door de kop" te schieten als die aan iemand vertelde wat er was gebeurd. De man zou daarbij een vuurwapen hebben getoond.

Bij het jongste slachtoffer zou de verdachte ontuchtige handelingen hebben gedaan.

Cadeaus

De man zou de jongens aan de ene kant hebben bedreigd en aan de andere kant cadeaus als een telefoon, drugs en trainingspakken hebben toegezegd.

De verdachte ontkende de beschuldigingen. Met zijn raadsman was hij van mening dat de verklaringen van de slachtoffers op verschillende punten tegenstrijdig zijn. Hij noemde de aantijgingen "een leugen die zo doorprikt kan worden".

Zes weken

Volgens officier van justitie Roelof de Graaf sluiten de verhalen van de slachtoffers juist in grote lijnen op elkaar aan. De Graaf stuurde in eerste instantie aan op een zogenaamde dubbelrapportage: een onderzoek naar de geestesgesteldheid van de verdachte door een psychiater en een psycholoog. Omdat de verdachte weigerde aan zo'n onderzoek mee te werken, verzocht de officier om een opname in het PBC, voor psychologische observatie.

De rechtbank honoreerde dat verzoek. Dat betekende ook dat het voorarrest door bleef gaan. De verdachte wilde graag naar huis, hij was bang dat hij zijn woning en zijn werk kwijt zou raken als hij nog langer vast zou moeten blijven zitten.

Het zal nog minimaal een week of zes duren voordat de man terecht kan in het PBC. Een volgende pro-formazitting staat gepland op 19 juli.