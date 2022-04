Tropische Kas Beetsterzwaag weer bij de tijd: gasrekening wel een uitdaging

De pandemie heeft veel negatieve gevolgen gehad, maar sommige organisaties gebruikten de stilte om zaken eens goed op orde te krijgen. Zo ook het bestuur van de Tropische Kas in Beetsterzwaag.

Onder andere groot onderhoud kon nu gemakkelijker worden gedaan. Maar nu de nieuwe kas weer open is, komt er een andere uitdaging om de hoek kijken. De temperaturen moeten wel hoog zijn, maar dat zorgt ook voor een hoge gasrekening.

Opknapwerk

Dubbel glas en een klassiek groen geraamte. Het was een grote klus, om de meer dan historische tropische kas weer op tijd te krijgen. Maar het heeft geholpen: zoals het nu lijkt kunnen de drie hoofdkassen er in ieder geval weer 30 jaar vooruit.

Maar het werk is vooral bij de lessenaarskas nog niet klaar. Hier is duidelijk te zien dat de verf op het houtwerk afbladdert. Daarnaast zijn de ramen in de meer dan 100 jaar oude kas aan vervanging toe. Volgens bestuurslid Jochem Knol is het een uitdaging, maar kan het vooral worden gedaan door de hulp van tientallen vrijwilligers.