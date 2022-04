Sybrandy's minder open om kosten te besparen: "Het is een gokje"

Jaarsma probeert uiterlijk een dag of tien vooraf aan te geven of het park open is of niet. "Zo kunnen mensen bijvoorbeeld nog wel een kinderfeestje plannen." Het gaat alleen om de periodes buiten het hoogseizoen. "In de zomervakantie hebben we hier in deze regio veel meer bezoekers door de campings. Dan halen we die 120 bezoekers makkelijk."

Corona als leerschool

De coronatijd heeft Jaarsma geleerd dat mensen heel laat besluiten of ze een bezoek brengen aan het attractiepark. "Toen moesten ze nog wel online tickets reserveren. Ik verkocht een keer op zondagochtend eigenlijk in twee uur tijd 400 tickets."

Dat was niet verwacht. "We dachten op zaterdag nog: morgen komen er maar 100 man, want dat zagen we in de app. Maar het weer was mooier dan voorspeld, toen vlogen de tickets ineens weg."