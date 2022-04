Toeristenbelasting in Fryslân bijna tien procent hoger dan in 2021

Dat blijkt uit een onderzoek van een vergelijkingswebsite voor vakantieparken.

Gemiddeld is de toeristenbelasting in Fryslân nu 1,85 euro per nacht per persoon. Daarmee is het tarief van alle provincies in Fryslân het meest gestegen. Toch is Fryslân wat toeristenbelasting betreft niet de duurste provincie van het land. In Noord-Holland betalen mensen 2,95 euro per persoon voor een overnachting.

Leeuwarden en Heerenveen duurder

In de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen ging de toeristenbelasting het snelst omhoog. Zo betaalde een toerist in Heerenveen in 2021 nog 1 euro per nacht, maar dat is dit jaar 2,35 euro. In Leeuwarden was er een stijging van 65 procent.

De toeristenbelasting ligt het hoogst in de gemeente Weststellingwerf. Daar betalen mensen vier procent toeristenbelasting over de verblijfsomzet. Voor het onderzoek is uitgegaan van een overnachting in een hotel met de prijs van 118,43 euro per nacht. Die prijs is gebaseerd op de 'Consumentenprijsindex' van het CBS. De toeristenbelasting in Weststellingwerf zou dan uitkomen op 4,74 euro.

Waadhoeke en Smallingerland zijn de enige gemeenten waar geen toeristenbelasting wordt geïnd. In Achtkarspelen is dit jaar voor het eerst toeristenbelasting ingevoerd. Die ligt daar op 1,50 euro.