Rijkswaterstaat waarschuwt om niet op strandpleviereieren te trappen

Volgens Rijkswaterstaat zijn de eerste strandplevieren weer op Ameland aangekomen vanuit het zuiden. De strandplevier is in Nederland een bedreigde soort.

Flink bedreigd

Er broeden ieder jaar maar een paar honderd paar in Nederland. In 2020 ging het zelfs nog maar om 182, terwijl er in 1976 nog zo'n 900 werden geteld.

De strandplevier broedt in Fryslân vooral op de Waddeneilanden, nog het meest op Terschelling, en nog een enkeling langs de Waddenzeekust. Om de vogel te sparen waarschuwt Rijkswaterstaat wandelaars, zodat de eieren niet worden vertrapt.