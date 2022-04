Friese Milieu Federatie bestaat 50 jaar: "Heel wat veranderd, in positieve zin"

De stichting werd op 28 april 1972 opgericht, toen nog onder de naam Friese Miljeuraad. Sinds 1992 is het Friese Milieu Federatie, dat zich inzet voor duurzame ontwikkeling, natuurbeheer en -behoud en het ontwikkelen van natuur, landschap en biodiversiteit in de provincie.

Iedere maand is er minstens één evenement, activiteit of lezing voor het jubileum. In mei werkt de Friese Milieu Federatie bijvoorbeeld samen met Bosk, het kunstinitiatief van Arcadia. De bedoeling is ook dat er een blijvend bos komt. In september doet de organisatie mee aan de Clean Up Day en in december een Klimaatberaad.

Vooruitkijken met klimaatagenda

"Wij willen met name vooruit kijken", zegt directeur Hans van der Werf. "Er is een klimaatagenda, waar ook onze 'klimaatgedeputeerde' bij is. Er zijn discussiebijeenkomsten en evenementen. En aan het eind van het jaar presenteren wij een klimaatagenda."

Sinds 2011 staat Van der Werf als directeur aan het roer. De afgelopen 50 jaar zijn wat hem betreft een turbulente tijd geweest. "De hele milieubeweging heeft zich ontwikkeld."