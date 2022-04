Tornike Tsjakadoea wil EK-vloek verbreken: "Het knaagt wel"

Het Europees kampioenschap in het Bulgaarse Sofia wordt pas de derde wedstrijd in acht maanden van Tornike Tsjakadoea. Op 31 juli werd hij vijfde op de Olympische Spelen en daarna was hij alleen nog maar actief op de Grand Slam van Parijs in oktober en de Grand Slam in Tel Aviv in februari.

Het is niet zo dat de Leeuwarder een blessure heeft gehad. Hij heeft na de Spelen even gas teruggenomen. "Ik heb na de Spelen een moment gepakt om weer zen te zijn", vertelt Tsjakadoea.

"Ik ben op vakantie geweest en heb tijd met familie doorgebracht. Die periode duurde best wel lang."