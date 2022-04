Kritiek op terugkeer rotondes in Haadwei Damwâld: "Kijk naar het totaalplaatje"

De rotondes werden vier jaar geleden weggehaald. Er kwam een shared space voor in de plaats, met gewone kruisingen. Na de aanleg van de Centrale As was de verwachting dat het minder druk zou worden in het dorp.

Maar sinds die tijd voelen veel dorpsbewoners zich niet veilig op de Haadwei. Er was een klankbordgroep in Damwâld om de gemeente te adviseren over de herinrichting van de weg. Die pleitte voor de komst van zebrapaden bij de drie grote kruisingen van de Haadwei, maar de gemeente heeft dat advies naast zich neergelegd.

'Gezichtsverlies'

De gemeenteraadsvergadering over de terugkeer van de minirotondes duurde bijna vijf uren. Uiteindelijk viel er een besluit, maar eensgezindheid was ver te zoeken. Fije Feenstra, voorzitter van dorpsbelang en lid van de klankbordgroep, spreekt over 'gezichtsverlies'.

De klankbordgroep was vanaf het begin betrokken bij de heraanleg van de Haadwei. "Toen werd ons heel duidelijk gemaakt dat de oude rotondes weg moesten", zegt Feenstra. Hij vindt het jammer dat er nu eigenlijk alleen naar het terugbrengen van de rotondes gekeken wordt. "Wij kijken liever naar het totaalplaatje van veiligheid."