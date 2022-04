Weerstand tegen ov-bezuiniging: "We moeten mensen weer in de bus krijgen"

Matthijs de Vries van ChristenUnie hoopt dat er een debat in de provincie op gang komt over het openbaar vervoer. "Zoals het nu gaat, kan het niet verder", geeft hij aan. "De coronacrisis is een grote tegenslag geweest. We moeten het ov niet uitkleden, maar we zitten nu wel op een punt dat we eens moeten kijken wat het ov ons eigenlijk waard is."

De Vries is wel van mening dat de steun van het Rijk omhoog moet. "Door de na-effecten van corona zitten er minder reizigers in de bus, de brandstofprijzen zijn flink toegenomen en de extra bijdrage voor de compensatie van de coronatijd stopt volgend jaar. Dat is funest. De landelijke uitkering zou omhoog moeten."

Meer mensen in de bus

Maar het belangrijkste voor de ChristenUnie is dat mensen de bus weer pakken. "We kunnen wel zeggen: er moet geld uit de provincie vandaan. Maar daarmee zitten er niet meteen extra reizigers in de bus. Dus we moeten ook kijken hoe we de mensen weer in de bus krijgen."