'Openbaar vervoer in neerwaartse spiraal bij verdere uitkleding dienstregeling'

Over 2021 moet de provincie 2,2 miljoen euro bijbetalen, omdat er door corona veel minder reizigers waren. Dit jaar zal er misschien nog wel eens zo'n bedrag nodig zijn. In totaal kost het openbaar vervoer al zo'n 53 miljoen euro per jaar.

Neergaande spiraal

Gedeputeerde Avine Fokkens wil dat bedrag niet verder op laten lopen. Daarom moet er volgend jaar opnieuw gesneden worden in de dienstregeling.

Ettema is geschrokken van die mededeling. "Ik las vanochtend de LC en dan word je niet vrolijk. Men zegt eigenlijk: het geld is bepalend en niet de kwaliteit van het ov."

"Als je gaat snijden in de dienstregeling, dan ga je de vaste reizigers benadelen", legt Ettema uit. "Als je die van je gaat vervreemden, dan zit je in een neerwaartse spiraal."

'Kortetermijndenken'

Ettema denkt dat het snijden in de dienstregeling op lange termijn meer nadelen dan voordelen heeft. "Als je in december 2024 een nieuwe aanbesteding moet maken, dan zit je met een product dat niet meer interessant is voor andere vervoerders."

Toch geeft de voorzitter van ROCOV toe dat het een heel lastige kwestie is. "Dat kan ik me heel goed voorstellen, maar toch zou ik als gedeputeerde zeggen: ik heb meer geld nodig voor het ov. Dat is het beste naar de toekomst."

De fracties van FNP, PvdA, ChristenUnie en CDA in Provinciale Staten willen zo snel mogelijk praten over de dreigende verschraling van het openbaar vervoer in Fryslân. Ze zijn bezorgd dat het trein- en busvervoer verder wordt uitgekleed en dat de leefbaarheid daardoor sterk achteruitgaat.

De zorgen worden ingegeven door twee ontwikkelingen: er reisden door de coronapandemie minder mensen met het openbaar vervoer en daardoor kwam er minder geld binnen. Tegelijkertijd zijn openbaar vervoerbedrijven meer geld kwijt door de hogere energie- en brandstofprijzen.