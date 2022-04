Koningshuiskenner Bearn Bilker: "Koning moet altijd het gevoel geven dat hij er is"

Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de koning zich niet solidair heeft getoond met het volk. Ze zijn wel te spreken over dat het koningspaar Oekraïense vluchtelingen opvangt in kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn.

Drie op de vijf Nederlanders is wel voorstander van de monarchie als staatsvorm.

Punt van aandacht

Koningshuiskenner Bearn Bilker en net onderscheiden als officier in de Orde van Oranje-Nassau vindt de dalende trend jammer. "Het is betreurenswaardig en er zit een lijn in. Dat vind ik zorgelijk." Dat het paar op vakantie naar Griekenland ging, is onder andere niet goed gevallen.