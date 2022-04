Hoog ziekteverzuim in de zorg: "Het is puzzelen, elke dag weer"

In Heerenveen hadden ze de afgelopen tijd ook last van personeel dat niet beschikbaar was, zegt Daan van den Broek, van ziekenhuis de Tjongerschans. "Het is de afgelopen maanden met golfbewegingen gegaan. De afgelopen drie maanden lag het bij ons ook rond 10 procent."

Op dit moment ligt het verzuim nog op 8,5 procent. Dat is beter, maar het blijft een hoog percentage. Van den Broek: "Dat is behoorlijk puzzelen, eigenlijk elke dag weer."

Goede hoop

Hij heeft wel goede hoop dat het verzuim de komende tijd af zal nemen. "Daarnaast hopen we dat mensen die thuis zitten door de werkdruk langzaamaan weer herstellen."

Voorlopig wordt het tekort opgevangen door de zorg anders te organiseren. "Wat is de capaciteit en welke zorg kunnen we daarvoor bieden? Dat proberen we zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Met extra diensten proberen we de gaten op te vullen."