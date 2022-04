Tien jaar Tekenradar: Meeste beten in Drenthe, Fryslân op derde plaats

Bij het berekenen van die cijfers is gekeken naar de grootte van de bevolking en het aantal meldingen. De website is een decennium geleden gelanceerd door het RIVM en Wageningen University.

Zo'n tekenbeet kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Het binnen een paar uur verwijderen van de teek vermindert de kans daarop met de helft.

Het aantal meldingen is het hoogst in de maanden juni en juli. Bij volwassenen zit de teek vaak op een scheen, bij kinderen is dat vaak op het hoofd of in de nek.