LIVEBLOG: Na corona weer volop Koningsdag vieren

De Stedelijke Muziekvereniging Harlingen mag op Koningsdag niet meer op het dak van het stadshuis spelen. De burgemeester heeft dit jaar geen vergunning verleend vanwege aangescherpte veiligheidsmaatregelen.

Al meer dan honderd jaar speelt de muziekvereniging op Koningsdag, en voorheen op Koninginnedag, koraalmuziek en oud-Hollandse liedjes. Dat gebeurde altijd op het dak van het stadshuis. "We zijn enorm teleurgesteld", vertelt Bauke van der Pol van de vereniging. "We hebben in het gesprek ook aangegeven dat het wel wat meevalt. En dat het wat ons betreft kan."

Toch mag het niet. De burgemeester en de gemeente willen de verantwoordelijkheid niet dragen, met name nu er zorgen zijn over het dak, zegt Van der Pol. "Het mag niet meer. We zijn uitgenodigd door de burgemeester en hebben gepraat. De staat van het dak lijkt niet zo goed meer te zijn, dat je er niet meer met twintig mensen op mag."