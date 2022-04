Dit was Koningsdag 2022 in Fryslân: "Blij dat er weer een feestje was"

Honderden mensen kwamen op Koningsdag langs in het gloednieuwe Spoarpark in Feanwâlden. Dat meldt RTV NOF. Vanaf 10:00 uur was het direct al druk.

Annigje Sikma, de voorzitter van de Koningscommissie in het dorp, was dan ook tevreden. "Dit is wêr't je it foar dogge, dizze drokte is echt skitterend. Eltsenien laket, hat wille en hjir wiene wy mei syn allen ek echt wer oan ta!"