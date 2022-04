Haadwei in Damwâld wordt weer aangepast; veiligheid moet beter

In 2018 werd de vernieuwde weg opengesteld en sinds die tijd regent het klachten bij de gemeente. In de raadsvergadering is besloten om de weg aan te pakken met als belangrijkste doel de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en wandelaars te verbeteren.

"We nemen maatregelen over het hele tracé, zodat bestuurders minder hard rijden en bij de kruisingen komen microrotondes", zegt wethouder Kees Wielstra.

Shared space voldoet niet

Na een paar jaar moet de weg dus alweer worden aangepast. "De herinrichting van toen is gedaan met de inzichten van die tijd, dat was het shared space-idee. Nu zie je dat in meerdere gemeenten die shared space-stukken weer worden aangepast, omdat ze niet comfortabel zijn voor verkeersdeelnemers."

De aanpassing van een paar jaar geleden kostte miljoenen, nu kost deze aanpassing ook weer een paar ton. De wethouder ziet dat niet als weggegooid geld. "Als het een keer flink misgaat, is dat een weggegooid mensenleven. En dat willen we beslist zien te voorkomen."