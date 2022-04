Feya van der Molen woont in Denemarken: "We zeiden, we proberen het gewoon"

Ze woont intussen alweer zestien jaar in Denemarken. Ze is een "Friese Deense", zo zegt ze zelf. "Dat komt een beetje door mijn man. Hij wilde eigenlijk naar Canada emigreren, dat vond ik wat te ver. Dat wilde ik niet."

"Toen zijn we een paar keer naar Denemarken op vakantie geweest. We vonden het zo'n mooi land dat we zeiden: 'We proberen het gewoon'." Ze zouden er in ieder geval twee jaar wonen en dan bekijken of ze wilden blijven of niet. Het is intussen duidelijk waar de keuze op gevallen is.

"In het begin was het wel moeilijk, met onder andere de taal. Wij konden ons nog wel wat redden met het Engels, maar de kinderen werden in het diepe gegooid."

De kinderen waren vier, zes en acht toen ze naar Denemarken verhuisden. Intussen zijn ze helemaal op hun plek. De kinderen redden zich goed en Feya en haar man hebben werk en bovenal: ze praten Deens. "We hebben hier langzaamaan een heel mooi leven opgebouwd", zegt Van der Molen.

Fries praten

Thuis praten ze echter nog steeds Fries. De kinderen zijn gewend aan het Deens, maar zo houden het Fries erin. "Anders verleren ze het straks. Ook voor naar de opa's en oma's toe, is dat wel belangrijk.

Ik ben eerst naar een taalschool geweest, maar dat ging wel wat lastig." Daarom ging ze daarna naar een kinderopvang. Daar heeft ze de taal het snelst geleerd, zegt ze. "Gewoon in de praktijk."