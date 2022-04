Niet elke Fries viert Koningsdag: "Opgescheept met het huis van Oranje"

Eén van de tegenstanders van de monarchie is Mieke de Graaf van Terschelling. Zij is al jaren lid van het Republikeins Genootschap (tegenwoordig Republiek) en deed onder de vlag van de Partij voor de Republiek mee aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Opgescheept met het koningshuis

De Graaf is tegenstander van het koningshuis. "We wonen in een modern Europa: we leven in een hele mooie democratie. Dat moeten we koesteren. Maar in Nederland valt er wat dit betreft niets te kiezen: we zitten opgescheept met het huis van Oranje", zegt.

Erfopvolging en democratie

De Nederlanders van nu hebben er niet om gevraagd, geeft ze aan. En dat zou volgens haar wel het beste wezen, want peilingen geven aan dat de monarchie steeds meer in populariteit verliest. "Laat de mensen het in ieder geval kiezen", vindt De Graaf. "Want erfopvolging past niet meer in het moderne Europa."