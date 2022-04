Nieuwe locatie Leeuwarder veemarkt bevalt na een jaar "hartstikke goed"

De veemarkt in Leeuwarden is bijna altijd blootgesteld aan veranderingen, zo vragen de hedendaagse regels dat het vee meer los in de hal staat en minder in hokken.

Schapen staan in groepjes tussen lage hekken, zodat potentiële kopers ze makkelijke even achter op de rug kunnen vast pakken. Daar kunnen ze voelen of er voldoende vlees op de botten zit.

De schapen zijn gesorteerd op type, dus bijvoorbeeld de rammen bij elkaar, zoals oudere of jongeren schapen. Overal is een markt voor. Handelaars schuiven tussen de paden door en de koop wordt beklonken met een handjeklap. De schapenhandel vindt elke dinsdagochtend vanaf zes uur plaatst, zodat de schapen dezelfde dag nog geslacht kunnen worden.

Toe aan wat nieuws

De veehandel Leeuwarden was na twintig jaar in het WTC Expo wel toe aan wat nieuws. Door de komst van het Cambuurstadion kwam de wind er meer onder. Nu de veehandel bijna een jaar op de nieuwe plek zit, is het tijd om de balans op te maken.

Volgens Max Brinksma, bestuurslid van de veehandel, voldoet het "hartstikke goed."