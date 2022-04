Na twee coronajaren weer volop Koningsdag vieren; grote drukt verwacht

Op sommige plekken zijn er aubades zoals in Sneek en Dokkum.

Ook in de aanloop naar Koningsdag was het op diverse plekken al druk, zoals in het centrum van Leeuwarden. Verkopers zetten hun verkoopplek af.

Niet warm, wel droog

Het weer lijkt goed: eerst is er veel bewolking, maar 's middags komt de zon er geregeld bij. Het blijft droog, er staat een matige noordenwind. Het wordt met zo'n 13 graden niet heel warm.