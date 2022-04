Knieblessure kost Sanne Vermeer EK judo: "Grote kans op medaille gehad"

Het is niet de eerste blessure in de carrière van Sanne Vermeer. Ze miste de Olympische Spelen door een afgescheurde hamstring en vorig jaar is ze ook al aan haar knie geopereerd. "Daar bleef ik last van houden", vertelt Vermeer.

Een MRI-scan toonde aan dat haar meniscus dubbel ligt. Dat veroorzaakt de pijn in de knie van de 24-jarige judoka. "Dus die hebben ze voor een deel weggehaald."

Tweede knieblessure

Het is dus niet de eerste keer dat ze geblesseerd is aan haar knie. Toch leidt het niet tot zorgen bij Vermeer. "Het is de tweede keer dat ik iets aan mijn knie heb, maar ik heb er wel vertrouwen in dat het straks weer goed is."

Ze baalt er echter wel van dat ze nu niet mee kan doen aan het EK, waar ze vorig jaar derde werd. "Diegene die vorig jaar Europees kampioen werd, doet nu niet mee. Dus ik had goede kans gehad om een medaille te halen. Dat is wel echt balen."