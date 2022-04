Stim van Fryslân-plannen: van 'Fryskify' tot 'Buurman & Buurman'

De meest uiteenlopende ideeën zitten erbij, zoals een Friese verhalenbank, 'Buurman & Buurman' in het Fries, een plan voor een Friese Spotify - Fryskify - en een project om Friese rap te ontwikkelen.

Het is nu aan de inwoners van Fryslân om te bepalen welke drie voorstellen elk 15.000 euro krijgen voor de uitvoering. Dat kan door tot 7 mei te stemmen op het beste plan voor de Friese taal. De stemming is geheim. Pas na 7 mei wordt bekend gemaakt waar de meeste stemmen naartoe zijn gegaan.

Cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes vindt de proef met het platform goed gaan. "Je moet de dag niet prijzen voordat het avond is, maar ik geloof wel dat het een geslaagd experiment is", zegt ze.

Taal laten zien

"We hebben in totaal 49 plannen binnen gekregen. Het was heel vernieuwend wat er allemaal bij zit", geeft de gedeputeerde aan. "Vernieuwende ideeën over hoe we onze Friese taal nog meer kunnen laten zien aan onze gemeenschap. Ik hoopte daar eigenlijk al een beetje op."