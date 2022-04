Oude zuivelfabriek in Morra-Lioessens wordt eindelijk opgeknapt

De fabriek staat al ruim twintig jaar leeg en het gebouw verslechtert. Het museum moet de geschiedenis van de fabriek vertellen, die in 1914 werd geopend. De subsidie van het Waddenfonds wordt alleen gebruikt voor het opknappen van de buitenruimte en het museum.

Eerder kreeg het project al steun uit de Erfgoed Deal Waddenkust Kleigoed. De recreatiewoningen zullen geëxploiteerd worden door Booking Dokkum. Het is een initiatief van het plaatselijke bouwbedrijf Dijkstra.

Met de steun van het Waddenfonds is er echt groen licht. De bedoeling is dat de uitvoering van de planning in de loop van 2023 klaar is.