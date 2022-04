Busvervoer kost de provincie miljoenen extra: "Het zal schraler worden"

Gedeputeerde Avine Fokkens houdt er daarom rekening mee dat de provincie en Arriva aankomend jaar geen andere keuze hebben dan snijden in de dienstregeling. Ook al wil eigenlijk niemand dat.

"Het zal schraler worden. Door de hogere kosten zal het aantal dienstregelingsuren lager zijn dan de mensen gewend zijn", zegt Fokkens.

Hoofdpijndossier

De provincie was in 2021 met elkaar 52,8 miljoen euro kwijt aan het openbaar vervoer inde regio. Die kosten nog verder laten oplopen, is volgens Fokkens geen optie. Het openbaar vervoer begint daarmee een aardig hoofdpijndossier te worden voor de gedeputeerde.