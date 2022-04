Miljoen per jaar tegen Leeuwarder criminaliteit: "Niet zomaar een projectje"

In totaal wordt er 82 miljoen euro verdeeld over 15 gemeenten, dat heeft minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt. Leeuwarden is de enige Friese gemeente waar geld naartoe gaat.

Buma is opgetogen over de steun voor zijn gemeente: "Zeker voor het oosten van de stad, daar hebben we toch forse problemen met criminaliteit en jeugdcriminaliteit. Het gaat om het hele gebied ten oosten en ten noorden van de binnenstad. Het is een aandachtsgebied voor het Rijk."

Hij noemt de bijdrage belangrijk voor Leeuwarden. "Ook omdat we geen rijke gemeente zijn. Dit is langjarig, dus we kunnen er ook echt mee aan de slag."

Niet weer 'een projectje'

Leeuwarden heeft een paar maanden de tijd om aan de plannen te werken. "Het is niet de bedoeling dat dit weer 'een projectje' wordt. We hebben even de tijd nodig om ervoor te zorgen dat dit de komende tien of zelfs twintig jaar gaat werken."