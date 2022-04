Blijdschap over schrappen bezuinigingen jeugdzorg: "Het houdt een keer op"

De bezuiniging was opgenomen in het coalitieakkoord, maar in de minsterraad van vrijdag is besloten om de bezuinigingen te schrappen. Dat meldt RTL Nieuws. Het kabinet komt zelfs met geld op tafel.

De gemeente Leeuwarden heeft een regiefunctie in de jeugdzorg en vertegenwoordigt de belangen van alle Friese gemeenten wat betreft dit onderwerp.

"Het kon zo niet"

Wethouder Tjeerdema is opgetogen over het besluit. "Ik wilde het eerst wel zwart-op-wit zien, zo is het intussen. Gemeenten hebben allang tegen het Rijk gezegd dat het zo niet kan, zoals het in het regeerakkoord staat. Maar ik ben er heel blij mee."