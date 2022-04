Oekraïense Paastradities: "Twee mensen proberen elkaars ei stuk te slaan"

"Deze zondag wordt in Oekraïne Pasen gevierd, een week later dan dat Pasen wordt gevierd in Nederland. Ik wil in dit dagboek jullie graag meenemen in onze tradities en de manier hoe we Pasen vieren in Oekraïne.

Stil en rustig voor Pasen

Voor de feestdag maken families altijd een zelfgemaakte paascake. Mijn oma maakt altijd heel veel paascakes, zodat we ze de hele week kunnen eten. In Oekraïne hebben we een legende dat als het deeg voor cake moet rijzen, dan moet de sfeer in huis stil en rustig zijn. Als dat niet gebeurt dan kan het deeg schrikken

Het interessantste gedeelte voor de kinderen is dat ze de cake mogen versieren en gekookte eieren verven. Wij kopen altijd heel veel stikkers en verf zodat de eieren kleurrijk kunnen worden gemaakt.