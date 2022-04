GGZ-opname voor verwarde man die met nepwapen op Leeuwarder dak stond

De man werd verdacht van vernielingen bij de vliegbasis in Leeuwarden, het bedreigen van handhavers met een nepvuurwapen, het stelen van aluminiumfolie bij een supermarkt en het bezit van een veerdrukpistool.

Een aantal voorwaarden

Naast de opname krijgt dan man een voorwaardelijke celstraf van 120 dagen, met een proeftijd van drie jaar. Daar hangen een aantal voorwaarden aan vast. De man mag zich niet schuldig maken aan een strafbaar feit en moet zich melden bij de reclassering.

Daarnaast moet de veroordeelde zich aanmelden de Forensisch Psychiatrische Afdeling van de GGZ of een soortgelijke instelling en zich laten behandelen door het FACT-team van de GGZ of Verslavingszorg Noord Nederland (VNN ). FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment.

Als deze behandeling klaar is moet hij tot het einde van de proeftijd verblijven bij beschermd wonen of een maatschappelijke opvang.

Geen schadevergoeding

In de eis van het Openbaar Ministerie stond verder dat de man een schadevergoeding van meer dan 30.000 euro aan de vliegbasis in Leeuwarden moest betalen. De rechter heeft dit niet toegekend, omdat er onduidelijkheid was over de aangeleverde stukken van het ministerie van Defensie.