Kunstroute Vervlochten brengt Noordwolder vlechthistorie voor het licht

De kunstroute is een samenwerking met het Nationaal Vlechtmuseum, waar de geschiedenis van het dorp wordt verteld. "Hier is ooit vlakbij een mandenmakerij geweest. Die hoorde bij de Koloniën van Weldadigheid. Dat was het startpunt van het vlechten in Noordwolde. Mensen kwamen hier naar toe en hadden geen werk. Dus ze verzamelden wilgentenen en vlochten daar manden van."

Rotan

Toen de wilgen op waren, stapten ze over op rotan. Dat werd geïmporteerd vanuit Indonesië. "Het werd aangevoerd met de tram, die hier aangelegd werd", zegt Hamelink. "Eigenlijk zorgde de tram voor de verbinding met de wereld."