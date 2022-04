Varende drones moeten plastic in haven Lauwersoog opruimen

Het plastic afval dat verzameld wordt, krijgt een nieuwe bestemming. Met een mobiele installatie moet het materiaal verwerkt worden tot onder andere bestratingsblokken en dak- en stoeptegels.

In totaal kost het project bijna anderhalf miljoen euro en het blijft niet bij het inzamelen van drijvend afval. Het is ook de bedoeling dat bedrijven in de haven hun afvalplastic inleveren nog voordat het in het water kan belanden.

In totaal moet er elk jaar 3720 ton plastic duurzaam verwerkt worden. In de toekomst kunnen dit soort installaties naar andere havens toe voor hetzelfde doel. Omdat het plastic opnieuw wordt gebruikt en verbrand, levert het ook een reductie van CO2-uitstoot op.