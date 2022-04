Openluchtspel in Houtigehage gaat opnieuw niet door: te weinig vrijwilligers

Eerdere edities van het openluchtspel waren in 2017 en 2019. De derde editie zou in 2021 plaatsvinden, maar toen gooiden de coronamaatregelen roet in het eten. Het openluchtspel en de Fryske Dei, die de stichting Vrienden van de Wâldhúskes jaarlijks in het dorp organiseren, werden daarom naar 2022 verschoven.

Vrijwilligers en risico's

De stichting laat weten dat het openluchtspel ook dit jaar niet door kan gaan. De tijd waarin het evenement georganiseerd moet worden is te kort, meldt het bestuur.

De belangrijkste redenen voor het besluit zijn echter het financiële risico voor de stichting en het tekort aan vrijwilligers. Er zouden niet genoeg vrijwilligers zijn die nu kunnen helpen met het organiseren, en ook niet genoeg mensen om bij de voorstellingen te helpen.