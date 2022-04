Vlieland krijgt voor het eerst een eigen dorpshuis

Verder komen er een zorgvilla, studio's voor zorg en woningen voor senioren. Het plan was eerst om er ook een welzijnsgebouw neer te zetten, maar dat moet nu een echt dorpshuis worden. Voor ontmoetingen tussen de dorpsbewoners dus en activiteiten voor jong en oud.

Verenigingen zitten nu noch op allemaal verschillende plekken over het eiland, vertelt initiatiefnemer Eline Lammens. "Dat was heel wisselend. De brijclub zat in museum De Noordwester, de seniorenvereniging zit steeds ergens anders. En het zeemanskoor heeft minder kunnen oefenen door corona. Die willen weer gaan beginnen in het dorpshuis."

In het nieuwe dorpshuis krijgen verenigingen dus een plek en is er gelegenheid voor bijeenkomsten. Er komt een ruimte van vijftig vierkante meter met een tap, een geluidsinstallatie en een beamer.