Lintjesregen: opvallend veel mensen in Fryslân benoemd tot Ridder

Als sinds 1815 worden uit naam van Oranje koninklijke onderscheidingen toegekend. Het was bedacht door koning Willem I. Hij wilde militairen en burgers die dingen van bijzondere betekenis hadden gedaan belonen. Daarmee is de traditie al meer dan 200 jaar oud.

Vandaag worden in Fryslân 54 mensen onderscheiden als Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Dit is een onderscheiding voor mensen die binnen hun gemeente of gemeenschap belangrijk werk hebben gedaan. Meestal gaat het dan om vrijwilligers.

Meer mannen

Opvallend is de verdeling van man-vrouw. Van alle gedecoreerden is zo'n zeventig procent man en dertig procent vrouw. Afgelopen jaar was dat nog een verdeling van ruwweg 60-40.

De verdeling in leeftijd is ook duidelijk. De meeste van de gedecoreerden zijn tussen de vijftig en tachtig jaar. De jongste is 48 jaar en de oudste is 86.

Heel veel ridders

Ook worden vandaag 19 gedecoreerden onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, één Fries als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Als we kijken naar de afgelopen tien jaar zijn dat heel veel. Want in al die jaren hebben nooit meer dan 11 mensen dit lintje gekregen.

Aantal mensen dat geridderd wordt op lintjesregendag: