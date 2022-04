Tekort aan Friese gidsen nu toerisme weer op gang komt

Het bureau Frisian Guide Agency zit in Sneek en geeft aan blij te zijn dat het toerisme voor groepen weer aantrekt. Want het was de afgelopen jaren ofwel erg druk of heel rustig.

"We zijn in 2017 gestart met een opleiding voor gidsen", vertelt Jeannette Ritchi van het gidsenbedrijf. "Omdat ik merkte dat er behoefte aan was om mensen mee te nemen op de fiets, in de bus, om mensen te vertellen over onze mooie provincie."

Te weinig gidsen

Vanwege corona lag de vraag naar rondleidingen door Fryslân in de afgelopen twee jaren plotseling weer bijna stil. Intussen is de vraag naar gidsen weer toegenomen, zegt Ritchi. "Ik ben heel blij dat onze opdrachtgevers ons weer weten te vinden. Nu maak ik me geen zorgen over het aantal opdrachten, maar wie dit op een goede manier gaat uitvoeren."