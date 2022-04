Actrice Hilly Harms is terug op de plek waar het begon: het iepenloftspul van Burgum

Hilly Harms was actief bij het Friestalig amateurtoneel, speelde bij iepenloftspullen en was ook regisseur. Ze speelde jarenlang (1976-993) bij Tryater, in stukken als De feint fan twa masters en Mephisto. Ze werd bovenal bekend om haar rol als Joukje Baas in de Omrop Fryslân-dramaserie Baas Boppe Baas.

Harms was ook te zien in een aantal Friese en Nederlandse films, waaronder De gouden swipe (1996), De Fûke (2000), Stuk! (2014) en in Spaak (2017). Naast actrice is ze verhalenvertelster.