Jongeren bespreken straatintimidatie met minister en willen meldpunt

Het gaat dan om zaken als naroepen en nafluiten, uitschelden en achtervolgen. Hier wordt normaal gesproken geen aangifte van gedaan. Daardoor komt het probleem niet voor in de politiestatistieken en kan het ook niet worden aangepakt.

Dat is wel nodig, want straatintimidatie geeft een gevoel van onveiligheid en beperkt vooral meisjes in hun bewegingsvrijheid.

Ook in Leeuwarden

Een meldpunt voor straatintimidatie zou kunnen helpen, denken Naomi Kroese en Perrin Bottema van Tienskip. Ze denken na voorlichtingsbijeenkomsten en onderzoek op verschillende scholen dat het probleem in Leeuwarden zeker niet kleiner is dan in grote steden in het westen.