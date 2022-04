Allereerste elektrische crematieoven van Fryslân staat op zijn plek

"We zitten naast Groningen, met z'n alleen moeten we toch een steentje bijdragen en ik vind het belangrijk dat wij dat ook doen", zegt Astrid Bethlehem van het crematorium Wâldhôf in Opeinde.

Goede timing

De oude gasoven is 17 jaar geleden geplaatst en moest worden vervangen. Om een duurzaamheidsslag te maken heeft Bethlehem haar hard gemaakt voor een elektrische oven. Met de oorlog in Oekraïne en de hoge gasprijzen is dit het perfecte moment voor het crematorium.

Het is wel een investering, omdat deze oven 1,5 keer duurder is dan een nieuwe gasoven. Maar de nieuwe oven hoeft niet te koelen en dat scheelt weer energie. Zonnepanelen op het dak zullen de oven verwarmen. En op dagen dat er geen zon is, wordt de opslag aan energie gebruikt zodat er wel gecremeerd kan worden.

Er is speciaal een gat in het dak gemaakt en een kraan was nodig voor de grote takelklus.

Emoties

Het verdwijnen van de oude oven roept ook emoties bij Astrid Bethlehem op: "Er zijn veel mensen bij ons gecremeerd in de loop van de jaren, waaronder mijn eigen ouders en als dan zo'n oven eruit gaat dan krijg je toch wel een brok in de keel. Maar we krijgen er iets prachtigs voor terug."