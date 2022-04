Twee militairen zwaargewond bij incident met heftruck op Leeuwarder vliegbasis

Het ongeluk gebeurde op een feest van "een squadron vliegeniers", zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

De marechaussee en de Inspectie Veiligheid Defensie doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Hoe de heftruck gebruikt werd, is niet duidelijk. Wel is bekend gemaakt dat het "niet tijdens werkzaamheden" gebruikt is.

De twee gewonde militairen zouden ook vliegeniers kunnen zijn, bevestigt een woordvoerder van Defensie.