SportCast: "Voor het eerst dat Heerenveen en Cambuur zo dichtbij elkaar zitten"

In de SportCast kijken we vooruit op de wedstrijd met twee spelers die beide clubs hebben gediend. Lucas Bijker speelde eerst vier jaar bij SC Cambuur, toen hij de directe overstap maakte naar het Abe Lenstra Stadion.

Hij weet mar al te goed hoe de Friese derby leeft bij beide clubs. "In Heerenveen is de haat en de vijandigheid minder breed gedragen. In Leeuwarden komen er veel meer mensen op af, dat zie je aan de training voorafgaand aan de derby", vertelt Bijker.

Rivaliteit

Geert Jelle de Vries speelde zeven wedstrijden voor sc Heerenveen, daarna stapte hij over naar Cambuur. Daar kwam hij 28 duels in actie. Hij denkt dat de rivaliteit bij beide clubs gelijk is. "De manier van uiten, is verschillend. In Leeuwarden is de intensiteit hoger."