Aantal Friese weidevogels stabiliseert: "Dat is goed, maar het kan beter"

Er moet dan ook een goede vergoeding tegenover staan voor boeren. "De weidevogels zitten bij de boeren in het hart. Maar het maakt het boeren wel ingewikkelder, want de opbrengst gaat omlaag. Er moet wel wat tegenover staan. Het is niet alleen goed rentmeesterschap. Dat is de basis, maar daar kun je geen boterham mee beleggen."

Mee in het onderwijs

Kruidenrijk grasland zou ook kunnen helpen. Het levert mooie schuilplekken op voor de kuikentjes en er zijn ook meer insecten. Voor boeren is het voordeel dat het mooi hooi maakt en dat het de weerstand van het vee verbetert.

"De boeren die er nu mee bezig zijn gaan er mee door. We nemen het mee in het onderwijs bij jonge studenten. Dat moet dit soort initiatieven voor de toekomst veiligstellen", zegt Manhoudt.

Predatieprobleem

Predatie blijft een probleem. Manhoudt wil het nu anders in de gaten houden. "We gaan toe naar een monitoringssysteem van een jaar. Dan weet je beter waar de predatoren voorkomen en ook wat het beste moment is om het beheer in een gebied aan te passen of dat je in een gebied predatoren als vossen en wilde katten moet afschieten."